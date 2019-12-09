Артемий Лебедев раскритиковал дизайн акции в поддержку Голунова

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление акции «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова.

«Претензия к дизайну остаётся. Можно было воспользоваться случаем и сделать реально крутую штуку. Je suis Charlie — вот это была вещь очень мощная, она была графичная, правильная, она переводилась на все языки. И это образ запоминаемый. А «Я/Мы» — это кусок г**на», — заявил Лебедев в эфире шоу «Хейт-ток» на онлайн-платформе PREMIER.

Он подчеркнул, что на дизайнере в подобных ситуациях лежит ответственность: он не должен упустить исторический шанс. В этом случае, по мнению Лебедева, шанс был упущен.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.