Артемий Лебедев раскритиковал дизайн акции в поддержку Голунова

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Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление акции «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн акции в поддержку Голунова
  • © РИА Новости

«Претензия к дизайну остаётся. Можно было воспользоваться случаем и сделать реально крутую штуку. Je suis Charlie — вот это была вещь очень мощная, она была графичная, правильная, она переводилась на все языки. И это образ запоминаемый. А «Я/Мы» — это кусок г**на», — заявил Лебедев в эфире шоу «Хейт-ток» на онлайн-платформе PREMIER.

Он подчеркнул, что на дизайнере в подобных ситуациях лежит ответственность: он не должен упустить исторический шанс. В этом случае, по мнению Лебедева, шанс был упущен.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

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