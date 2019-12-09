Названа новая мисс Вселенная

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В международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

«Новой мисс Вселенная 2019 года стала представительница ЮАР», — говорится в Twitter конкурса.

В тройку финалисток конкурса также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Финал состоялся в американской Атланте.

В апреле титул «Мисс Россия — 2019» получила Алина Санько из Азова. Она должна была участвовать в «Мисс Вселенная», но пропустила его из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы США. Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», который пройдёт в Лондоне 14 декабря.

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