Названа новая мисс Вселенная
«Новой мисс Вселенная 2019 года стала представительница ЮАР», — говорится в Twitter конкурса.
Your new Miss Universe!!!! 😍✨#MissUniverse2019pic.twitter.com/vqcZXjY7Zg— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019
В тройку финалисток конкурса также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Финал состоялся в американской Атланте.
В апреле титул «Мисс Россия — 2019» получила Алина Санько из Азова. Она должна была участвовать в «Мисс Вселенная», но пропустила его из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы США. Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», который пройдёт в Лондоне 14 декабря.