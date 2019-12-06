Вход в Эрмитаж сделают бесплатным 7 декабря в честь дня рождения музея

Вход в Государственный Эрмитаж сделают бесплатным в субботу, 7 декабря, в честь 255-летия музея, сообщает kp.ru.

«С 7 декабря для посетителей открыта выставка «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра». Статуя, разбитая на три части, была найдена в 1836 году в Северной Италии, в Ломбардии, в селении Кальватоне», — заявили в музее.

Там отметили, что посетители получат уникальную возможность впервые увидеть это редкое произведение античной пластики.

Посетить Эрмитаж бесплатно также можно в каждую первую среду месяца.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ювелирная выставка «Лучшие украшения России» пройдёт 11—15 декабря на ВДНХ.