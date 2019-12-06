У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 164 км к западо-северо-западу от населённого пункта Хихифо.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Курильских островов.
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