У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

globallookpress.com

По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 164 км к западо-северо-западу от населённого пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Курильских островов.