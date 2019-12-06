Московская выставка предметов для интерьера в современном русском стиле продлится до 11 декабря

Выставка предметов для интерьера «Трын*Трава: современный русский стиль», которая проходит в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства, продлится до 11 декабря. Об этом сообщается на сайте музея.

Отмечается, что данная выставка проводится во второй раз, но впервые — в стенах центра.

«Центр — это площадка, которая регулярно приглашает к себе дизайнеров, создающих произведения на материале русского традиционного искусства. Такие проекты призваны аккумулировать творческий потенциал, который содержит в себе народное искусство и «русский стиль», — подчеркнули в пресс-службе музея.

В числе задач выставки — демонстрация самобытности и актуальности элементов интерьера в русском стиле. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с работами художников из разных городов России.

Примечательно, что символом выставки стал чертополох, который в славянской мифологии известен под словом «трын».

«Мы считаем, что чертополох и есть та волшебная, сказочная и мифическая трын-трава, которая утрачена в нашем народе. Но в сербском языке есть слово «трын», что напрямую означает «чертополох». И получается, что один народ забыл, а другой — хранит это знание. Поэтому чертополох взят как символ нашей выставки, символ объединения культур, и названием трын-трава мы подразумеваем, что это чертополох», — рассказала куратор выставки Элина Туктамишева телеканалу «Культура».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ювелирная выставка «Лучшие украшения России» пройдёт 11—15 декабря на ВДНХ.