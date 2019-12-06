Специалисты предупредили о возможности извержения вулкана на Камчатке

Специалисты предупредили, что на Камчатке в течение месяца может произойти извержение вулкана Авачинская сопка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка», — заявили в спасательном ведомстве.

В сообщении говорится, что в ближайших населённых пунктах ожидаются пеплопады. В МЧС порекомендовали не посещать вулкан Авачинская сопка в течение ближайшего месяца.

По данным агентства, последний раз извержение Авачинского вулкана, расположенного в 27 км от Петропавловска-Камчатского, произошло в 2001 году.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км.