Специалисты предупредили о возможности извержения вулкана на Камчатке
- РИА Новости
«По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка», — заявили в спасательном ведомстве.
В сообщении говорится, что в ближайших населённых пунктах ожидаются пеплопады. В МЧС порекомендовали не посещать вулкан Авачинская сопка в течение ближайшего месяца.
По данным агентства, последний раз извержение Авачинского вулкана, расположенного в 27 км от Петропавловска-Камчатского, произошло в 2001 году.
Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км.