Специалисты предупредили о возможности извержения вулкана на Камчатке

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Специалисты предупредили, что на Камчатке в течение месяца может произойти извержение вулкана Авачинская сопка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. 
Специалисты предупредили о возможности извержения вулкана на Камчатке
  • РИА Новости

«По комплексу признаков в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка», — заявили в спасательном ведомстве.

В сообщении говорится, что в ближайших населённых пунктах ожидаются пеплопады. В МЧС порекомендовали не посещать вулкан Авачинская сопка в течение ближайшего месяца. 

По данным агентства, последний раз извержение Авачинского вулкана, расположенного в 27 км от Петропавловска-Камчатского, произошло в 2001 году.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км.

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