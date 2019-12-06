Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошёл сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Мексике, Колумбии, Перу и Бразилии, Instagram - преимущественно в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Испании и Италии, а также в России.

По данным портала, 47% пользователей Facebook жалуются на проблемы с авторизацией, 32% на проблемы с новостной лентой, 19% на полное отключение соцсети. Среди пользователей Instagram 53% отмечаются проблемы с новостной лентой, 33% — с авторизацией, жалобы 12% связаны с работой «сторис».

Ранее портал Downdetector сообщил, что в работе социальной сети Facebook произошли неполадки в ночь на четверг, 5 декабря.