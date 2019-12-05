Венсан Кассель рассказал о фильме «Особенные» и значимости российского проката

В рамках московской премьеры фильма «Особенные» Венсан Кассель рассказал RT о своём опыте работы с волонтёрами и значимости проката фильма в России.

Картина «Особенные» основана на реальной истории о работе двух педагогов с детьми, страдающими аутизмом. Одного из таких персонажей на экране воплотил Венсан Кассель. В беседе c RT французский актёр поделился впечатлениями от знакомства с волонтёрами, истории которых легли в основу образа его героя.

«Эти люди, проходя через самоотречение, через жертвование собой, проживают жизнь, ухаживая за другими. Им не дают средств для этого. В то же время, если они пропадут, никто не будет делать их работу. Поэтому у меня было впечатление, что я работал с супергероями», — рассказал он.

Актёр считает, что работа над фильмом научила его терпению и «необходимости приспосабливаться». Кассель подчеркнул, что решил участвовать в съёмках в том числе благодаря возможности сотрудничать с режиссёрами Оливье Накашем и Эриком Толедано.

«Здесь два режиссёра-постановщика, я знаком с их работой. То, что они делают, — это здорово. Я хотел поработать с ними над фильмом. Потом, важна тема. Это социальная тема. Я знал, что они подойдут к ней универсально», — добавил он.

Также Кассель подчеркнул значимость показа ленты российским зрителям.

«Для меня важно представлять все мои фильмы в России потому, что я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — заявил артист.

В российский прокат лента «Особенные» выйдет 16 января 2020 года. В фильме также задействованы актёры Реда Катеб, Элен Венсан, Альбан Иванов и другие.