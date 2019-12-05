В московских кинотеатрах покажут фильмы с Анастасией Вертинской

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В столичных кинотеатрах с 18 по 22 декабря бесплатно покажут фильмы с Анастасией Вертинской, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу сети «Москино».
В московских кинотеатрах покажут фильмы с Анастасией Вертинской
  • © Сергей Субботин
  • РИА Новости

«Анастасия Вертинская — актриса редкой красоты и многогранного таланта. Она запомнилась зрителям, прежде всего, по ролям Ассоль, Гуттиэре и Офелии из экранизаций произведений Александра Грина, Александра Беляева и Уильяма Шекспира», — отметили в пресс-службе.

В кинотеатрах «Искра», «Полёт», «Тула», «Сатурн», «Вымпел», «Юность» и «Спутник» будут показаны фильмы «Случай с Полыниным», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Тень», «Гамлет», «Преждевременный человек» и «Влюблённые».

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, показы приурочены к 75-летию актрисы, который она отметит 19 декабря.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию народной артистки СССР Алисы Фрейндлих бесплатно покажут фильмы с её участием.

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