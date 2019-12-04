Синоптики прогнозируют отсутствие снежного покрова в Москве до середины декабря
- РИА Новости
«На неделе к нам придёт оттепель с нулевой температурой или положительными показателями днём и до -5 °С ночью. Такая ерунда продержится до середины декабря. Во второй части есть надежда на то, что чуть-чуть похолодает», — отметил Тишковец.
Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко заявил, что в некоторых регионах России прогнозируется температура выше нормы в декабре.