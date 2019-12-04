Синоптики прогнозируют отсутствие снежного покрова в Москве до середины декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил, что снежный покров из-за потепления не установится в Москве до середины декабря.

«На неделе к нам придёт оттепель с нулевой температурой или положительными показателями днём и до -5 °С ночью. Такая ерунда продержится до середины декабря. Во второй части есть надежда на то, что чуть-чуть похолодает», — отметил Тишковец.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко заявил, что в некоторых регионах России прогнозируется температура выше нормы в декабре.