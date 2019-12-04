В Московском зоопарке появились золотистые львиные тамарины

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В Московском зоопарке сообщили, что посетители павильона «Дом обезьян» смогут увидеть двух самок золотистых львиных тамаринов, занесённых в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке появились золотистые львиные тамарины
  • ©mos.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва», их привезли из зоопарка Мюнстера (Германия) в середине октября. Первое время они находились на карантине, а в конце ноября животных перевели в основной павильон.

«В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство. У наших зоологов богатый опыт работы с разными видами приматов — от игрунок до горилл, так что сложностей с содержанием львиных тамаринов возникнуть не должно, — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее kp.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке сурки впали в спячку после наступления холодов.

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