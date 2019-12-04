В Москве заявили об участии в восьми международных туристических выставках в 2020 году

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что российская столица примет участие в восьми международных туристических выставках в будущем году, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что Москва будет участвовать в выставках WTM Latin America в Бразилии, ITB Berlin в Германии, ITB India в Индии, Fitur в Испании, ITB China в Китае, ITB Asia в Сингапуре и IFTM Top Resa во Франции, а также в международной выставке MITT в Москве.

«В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и завоевали на них сразу шесть наград. В 2020 году продолжим работу по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом», — заявила Сергунина.

Ранее НСН со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru сообщала, что Москва вошла в топ-10 популярных городов России для встречи Нового года.