Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Новой Гвинеи

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано 4 декабря возле берегов Папуа — Новой Гвинеи в акватории Тихого океана. Об этом информирует Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения был расположен в 69 км южнее города Кавиенг, очаг находился на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у берегов Чили.

2 декабря подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали на Соломоновых островах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить