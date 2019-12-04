Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано 4 декабря возле берегов Папуа — Новой Гвинеи в акватории Тихого океана. Об этом информирует Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения был расположен в 69 км южнее города Кавиенг, очаг находился на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у берегов Чили.
2 декабря подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали на Соломоновых островах.
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