Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2»
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- РИА Новости
«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно», — сообщил он.
По его словам, это будет не продолжение, а другой фильм.
Как отметил Сухоруков, сиквела не может быть без «родителей» оригинала.
В марте Сухоруков раскритиковал идею шоумена Станислава Барецкого создать фильм «Брат 3».
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов в беседе с НСН прокомментировал планы Барецкого.
Впоследствии стало известно, что СТВ не передавала шоумену права на съёмки продолжения дилогии «Брат». Подчёркивалось, что слова Барецкого о производстве ленты «Брат 3» расцениваются компанией как попытка самопиара.