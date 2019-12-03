Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2»

Актёр Виктор Сухоруков в беседе с радио Sputnik призвал навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2».

«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно», — сообщил он.

По его словам, это будет не продолжение, а другой фильм.

Как отметил Сухоруков, сиквела не может быть без «родителей» оригинала.

В марте Сухоруков раскритиковал идею шоумена Станислава Барецкого создать фильм «Брат 3».

Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов в беседе с НСН прокомментировал планы Барецкого.

Впоследствии стало известно, что СТВ не передавала шоумену права на съёмки продолжения дилогии «Брат». Подчёркивалось, что слова Барецкого о производстве ленты «Брат 3» расцениваются компанией как попытка самопиара.