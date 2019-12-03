В Россвязи рассказали об установке точек доступа к интернету в малонаселённых пунктах

Глава Россвязи Олег Духовницкий в беседе с «Российской газетой» рассказал об установке точек доступа к интернету в малонаселённых пунктах.

«На конец III квартала из 13 958 точек доступа введено в эксплуатацию 10 210. Речь идёт о населённых пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Там теперь тоже появился высокоскоростной интернет, Wi-Fi», — заявил он.

По его словам, это бесплатный интернет без всяких ограничений по времени использования.

Как отметил Духовницкий, развёртывание сети точек доступа проходит преимущественно с использованием волоконно-оптических линий связи.

Глава Россвязи также сообщил, что в Госдуме находится законопроект, предусматривающий изменения в программу установки точек доступа.

«Они появятся в совсем небольших населённых пунктах с числом жителей в 100 человек. Кроме того, предполагается, что будет построена соответствующая инфраструктура в Крыму. Для этого будет выбран специальный оператор», — сказал он.

В апреле kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге появятся трамваи с доступом к Wi-Fi и разъёмами для зарядки мобильных устройств.