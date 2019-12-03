В парках Москвы пройдут тематические выставки

В московских парках этой зимой пройдут тематические выставки, сообщает ФАН.

«Музеон» и усадьба Воронцово представят экспозицию, приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Лианозовский парк приглашает посмотреть фотоработы лауреатов III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

В Гончаровском парке состоится выставка «Москва с высоты», а в Таганском парке — фотовыставка «Энергия зимнего солнца», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря работают почтовые ящики Деда Мороза.