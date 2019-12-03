В БДТ открылся фестиваль Яна Фабра Love is the Power

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В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль Яна Фабра Love is the Power, сообщают «Невские новости».
В БДТ открылся фестиваль Яна Фабра Love is the Power
  • © Dirk Waem/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий заявил, что идея открытия фестиваля возникла на Венецианской биеннале.

«Там мы познакомились с Яном Фабром и предложили ему поставить спектакль — «Ночной писатель» в Фанерном театре. Это первый спектакль, который состоится у нас», — рассказал Могучий.

В рамках открытия смотра состоялся показ выставки-инсталляции «Воины красоты» художника Пьера Кулибефа, посвящённой театральному миру режиссёра Яна Фабра. Экспозиция располагается в подвале БДТ, который впервые используется как художественное пространство.

Также в Каменноостровском театре пройдёт мировая премьера спектакля «Воскресение Кассандры», который представляет копродукцию Яна Фабра и БДТ. А 7 декабря в рамках смотра на Дворцовой площади будет показан перформанс «Любовь — высшая сила».

Ранее ФАН сообщало, что Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сделал подарок к 85-летию народного артиста СССР Олега Басилашвили.

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