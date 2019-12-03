В московских парках пройдут тематические зимние выставки

В парках Москвы откроются тематические выставки, на которых можно будет увидеть зимние пейзажи озера Байкал и горные вершины Эльбруса, познакомиться с достопримечательностями российских городов и узнать, как выглядела новогодняя столица во времена СССР.

Как передаёт «Вечерняя Москва», в парке искусств «Музеон» с 15 января по 17 февраля будет представлена серия снимков снежных пейзажей Антарктиды «Льдинный материк», созданная финалистом конкурса National Geographic Станиславом Захаровым.

На центральной аллее усадьбы «Воронцово» с 15 по 31 января можно будет посетить выставку «Тайны снежного мира» о важности снега для животных и растений, а с 1 по 22 февраля там покажут экспозицию «Открываем Антарктиду вместе» фотографов Джона Веллера и Пола Никлена.

Как уточняет официальный сайт мэра и правительства Москвы, в Лианозовском парке покажут работы фотоконкурса «Русская цивилизация», а в Гончаровском парке горожане смогут увидеть Москву с высоты птичьего полёта на фотографиях Максима Пронина.

До 27 декабря в парке «Ангарские пруды» будет работать выставка «Семейный фотограф года», а Таганский парк покажет «Энергию зимнего солнца» с помощью снимков Байкала и горных вершин Эльбруса.

Выставка раритетных открыток пройдёт в парке «Кузьминки». Также выставки будут открыты в саду «Эрмитаж», в парке «Зарядье» и других парках столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на катке в парке Горького будут выступать молодые исполнители, группы и диджеи.