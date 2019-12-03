Римас Туминас рассказал о предстоящей премьере спектакля «Фауст» в Пекине

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о предстоящей премьере спектакля «Фауст» по роману Гёте, которая пройдёт в Пекине 5 декабря.

Он отметил, что изначально планировал поставить «Фауста» в Театре имени Вахтангова, но позже решил сделать это в Китае, где есть своя религия. Туминас также признался, что воспринимает творение Гёте как некую шутку, анекдот, забавную историю, созданную на основе старинной легенды.

«Фауст и Мефистофель — два идиота, которые играют с жизнью и друг с другом. Один, видите ли, моложе хочет стать — влюбился в юную девушку. Другой изображает из себя всемогущего человека, вершителя судеб. Оба — дураки. Впрочем, «Фауст» — это сказка, абсурд. Но в наши дни, когда мужчины делают пластические операции, «Фауста» можно поставить забавно, весело, игриво», — пояснил автор спектакля.

Он добавил, что в своём спектакле хочет соединить китайскую философию с европейским пониманием добра и зла.

В январе Римас Туминас в беседе с изданием argumenti.ru рассказал о составляющих театрального успеха.