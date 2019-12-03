В Калининграде назвали победителей регионального хореографического конкурса

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Определены победители регионального хореографического конкурса «Калининград танцующий», сообщает интернет-издание «Янтарный край».
В Калининграде назвали победителей регионального хореографического конкурса
  • Pixabay

Победителями соревнования стали воспитанники филиала Московской государственной академии хореографии в Калининграде.

По словам директора филиала, в прошлом премьера Большого театра Артёма Шпилевского, учащиеся готовились выступать в классическом танце, так как академия готовит именно по этому направлению.

«У нас было очень ограничено время для подготовки к конкурсу. Но и мы, и дети хотели показать свои наработки. Надеемся, что, увидев уровень подготовки наших воспитанников, у других танцоров возникнет интерес к академии», — отметил он.

По итогам конкурса воспитанники филиала МГАХ в Калининграде с номером «Танец арапчат» из балета «Дочь фараона» стали первыми в номинации «Детский танец. Коллективы». Также дипломами лауреатов отмечены представители филиала в номинациях «Классический танец. Дуэт» и «Классический танец. Соло».

Всего в конкурсе приняли участие более 20 танцевальных коллективов. Танцоры от пяти до 25 лет соревновались в различных направлениях: от классического танца до свободной пластики.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в «Зарядье» покажут балет-оперу-сказку «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского.

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