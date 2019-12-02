Актёра Юрия Соломина выписали из больницы

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, куда его доставили 19 ноября с воспалением лёгких. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.

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РИА Новости

«[Юрий Мефодьевич] выписался, все в порядке», — сообщила Михайлова. По её словам, Соломина ожидают в театре в течение недели. 19 ноября стало известно о госпитализации Юрия Соломина из-за высокой температуры.