Актёра Юрия Соломина выписали из больницы

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Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, куда его доставили 19 ноября с воспалением лёгких. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Актёра Юрия Соломина выписали из больницы
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«[Юрий Мефодьевич] выписался, все в порядке», — сообщила Михайлова.

По её словам, Соломина ожидают в театре в течение недели.

19 ноября стало известно о госпитализации Юрия Соломина из-за высокой температуры. 

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