Актёра Юрия Соломина выписали из больницы
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, куда его доставили 19 ноября с воспалением лёгких. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«[Юрий Мефодьевич] выписался, все в порядке», — сообщила Михайлова.
По её словам, Соломина ожидают в театре в течение недели.
19 ноября стало известно о госпитализации Юрия Соломина из-за высокой температуры.
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