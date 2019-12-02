На катке в парке Горького пройдут концерты молодых музыкантов

На катке «Восход» в парке Горького будут выступать молодые исполнители, группы и диджеи, сообщает сайт «Москва 24».

Артисты выступят на необычной площадке под названием «Медиарубка». Это небольшое тёплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращёнными на каток.

Среди музыкантов, которые сыграют концерты на катке в декабре, — группы «Летать!», Ivanovna, «Хмурый», The Neopolitans, Haru.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в настоящий момент парк Горького принимает заявки от музыкантов, которые хотят выступить в «Медиарубке» в январе и феврале.

Планируется, что концерты будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза.