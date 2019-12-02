На катке в парке Горького пройдут концерты молодых музыкантов

Короткая ссылка
На катке «Восход» в парке Горького будут выступать молодые исполнители, группы и диджеи, сообщает сайт «Москва 24».
На катке в парке Горького пройдут концерты молодых музыкантов
  • © mos.ru

Артисты выступят на необычной площадке под названием «Медиарубка». Это небольшое тёплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращёнными на каток. 

Среди музыкантов, которые сыграют концерты на катке в декабре, — группы «Летать!», Ivanovna, «Хмурый», The Neopolitans, Haru.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в настоящий момент парк Горького принимает заявки от музыкантов, которые хотят выступить в «Медиарубке» в январе и феврале.

Планируется, что концерты будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить