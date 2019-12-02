На катке в парке Горького пройдут концерты молодых музыкантов
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Артисты выступят на необычной площадке под названием «Медиарубка». Это небольшое тёплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращёнными на каток.
Среди музыкантов, которые сыграют концерты на катке в декабре, — группы «Летать!», Ivanovna, «Хмурый», The Neopolitans, Haru.
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в настоящий момент парк Горького принимает заявки от музыкантов, которые хотят выступить в «Медиарубке» в январе и феврале.
Планируется, что концерты будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза.