Синоптики предупредили о ливнях с грозой и градом в Сочи
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- РИА Новости
На реках возможен резкий подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В горных районах возможен сход селей, в высокогорье ожидается снег. На участке Магри — Весёлое есть вероятность формирования смерчей над морем.
Все оперативные службы города перешли на усиленный режим работы.
Жителям и гостям курорта спасатели рекомендовали принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Ранее Inforeactor сообщал, что представители Главного управления МЧС России по Москве и Московской области предупредили местных жителей о шторме.