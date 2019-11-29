Синоптики предупредили о ливнях с грозой и градом в Сочи

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Синоптики рассказали о ливнях с грозой и градом с 29 ноября по 1 декабря в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Синоптики предупредили о ливнях с грозой и градом в Сочи
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

На реках возможен резкий подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В горных районах возможен сход селей, в высокогорье ожидается снег. На участке Магри — Весёлое есть вероятность формирования смерчей над морем.

Все оперативные службы города перешли на усиленный режим работы.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендовали принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Ранее Inforeactor сообщал, что представители Главного управления МЧС России по Москве и Московской области предупредили местных жителей о шторме

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