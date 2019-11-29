Власти Ленобласти сообщили о создании двух природных заказников в Выборгском районе

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать на территории Выборгского района две особо охраняемые природные территории, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Власти Ленобласти сообщили о создании двух природных заказников в Выборгском районе
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По данным пресс-службы, статус особо охраняемых природных территорий будет присуждён бухте Жёлтой Финского залива и озеру Высокинскому. Такой шаг был предпринят из-за строительства в Выборгском районе Приморского универсально-перегрузочного комплекса.

По словам главы Ленинградской области, в настоящее время 17% территории региона имеют статус особо охраняемой природной территории.

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