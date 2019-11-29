Петербург признан лучшим в мире направлением для культурного туризма

Санкт-Петербург стал победителем конкурса World Travel Awards в номинации «Лучшее направление культурного туризма».

Как сообщает Пятый канал, церемония награждения прошла в Омане. Среди номинантов на эту премию были также Париж, Лондон, Рим и Нью-Йорк, но международное жюри остановило свой выбор на Санкт-Петербурге.

Главную награду конкурса World Travel Awards в номинации «лучшее туристическое направление» в этом году получила Москва.

В 2018 году «Газета.Ru» сообщала, что Санкт-Петербург был назван лучшим культурным направлением в мире.