Петербург признан лучшим в мире направлением для культурного туризма

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Санкт-Петербург стал победителем конкурса World Travel Awards в номинации «Лучшее направление культурного туризма».
Петербург признан лучшим в мире направлением для культурного туризма
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как сообщает Пятый канал, церемония награждения прошла в Омане. Среди номинантов на эту премию были также Париж, Лондон, Рим и Нью-Йорк, но международное жюри остановило свой выбор на Санкт-Петербурге.

Главную награду конкурса World Travel Awards в номинации «лучшее туристическое направление» в этом году получила Москва.

В 2018 году «Газета.Ru» сообщала, что Санкт-Петербург был назван лучшим культурным направлением в мире.

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