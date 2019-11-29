В Москве объявили штормовое предупреждение

Представители Главного управления МЧС России по Москве и Московской области предупредили о шторме, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, 29 ноября на территории Москвы ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами сохранится гололедица. Также в регионе ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В связи с непогодой в ближайшие часы жителей Москвы просят быть внимательными и осторожными. Сотрудники МЧС России призывают водителей и пешеходов не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим в черте города и на трассах.

26 ноября РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.