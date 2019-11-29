В Москве объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Представители Главного управления МЧС России по Москве и Московской области предупредили о шторме, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В Москве объявили штормовое предупреждение
  • © РИА Новости

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, 29 ноября на территории Москвы ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами сохранится гололедица. Также в регионе ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В связи с непогодой в ближайшие часы жителей Москвы просят быть внимательными и осторожными. Сотрудники МЧС России призывают водителей и пешеходов не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим в черте города и на трассах.

26 ноября РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить