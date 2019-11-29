Актёр Вячеслав Гришечкин прокомментировал сообщения о том, что его избили

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Актёр Вячеслав Гришечкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о том, что его якобы избили.
Актёр Вячеслав Гришечкин прокомментировал сообщения о том, что его избили
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«Полная ерунда», — сказал он.

Как отметил Гришечкин, у него всё в порядке, он находится дома, а не в больнице. Артист добавил, что в субботу у него спектакль в Санкт-Петербурге.

По словам актёра, никакого конфликта со студентом не было, на самом деле молодому человеку помогали с регистрацией.

«На самом деле да, потому что мальчик из Туркменистана. Это мой студент. Благодаря моей любимой тёще сделали ему прописку временную, регистрацию», — пояснил он.

25 ноября режиссёр Вадим Дубровицкий в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о госпитализации актёра Дмитрия Ульянова.

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