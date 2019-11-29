Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда
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- РИА Новости
В национальном парке отметили, что Дроздов получил в дар символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда со своим именем. В организации также объяснили, что хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях.
Летом 2019 года Дроздов стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M. Ученый дал своему подопечному имя Байкал.
Ранее Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.