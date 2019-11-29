Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда

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Руководитель приморского национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк вручил телеведущему и учёному Николаю Дроздову сертификат хранителя дальневосточного леопарда, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.
Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

В национальном парке отметили, что Дроздов получил в дар символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда со своим именем. В организации также объяснили, что хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях.

Летом 2019 года Дроздов стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M. Ученый дал своему подопечному имя Байкал.

Ранее Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.

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