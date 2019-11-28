В Мурманске пройдёт презентация сборника финских комиксов

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой 29 ноября пройдёт презентация книги финской художницы Санны Хукконен «Под покровом леса», сообщают «Невские новости».

Книга представляет собой сборник новелл на основе финских легенд, мифов и заговоров.

В рамках презентации запланирована встреча с художницей, а также с переводчиком, специалистом по финской литературе Анной Воронковой. Гости встречи представят арт-проект с использованием комиксов «Живой язык», цель которого — сохранение исчезающих языков.

Для посетителей будет организован мастер-класс по созданию комиксов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на печатные комиксы в России вырос на 31,8% за год.