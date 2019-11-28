В «Союзмультфильме» заявили о планах по выпуску продолжения мультфильма про Умку

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«Союзмультфильм» к 50-летию мультфильма про Умку планирует выпустить продолжение истории о медвежонке, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу киностудии.
В «Союзмультфильме» заявили о планах по выпуску продолжения мультфильма про Умку

    Как отметили в пресс-службе, финальная часть мультипликационной трилогии о белом медвежонке и его друге будет представлена в декабре, спустя 50 лет после выхода первой серии.

    По словам директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, новый мультфильм станет отличным подарком российским зрителям к Новому году.

    Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в дни зимних школьных каникул на сцене Светлановского зала Дома музыки пройдёт премьера сказки «Операция «Новый год» в Простоквашино» с участием персонажей известного мультфильма.

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