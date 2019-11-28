В Москве открылась выставка к юбилею Детской художественной школы имени Серова

В выставочном зале Московского союза художников открылась экспозиция, посвящённая 85-летию Детской художественной школы имени Валентина Серова.

Выставку, на которой представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учащихся, открыла правнучка художника Екатерина Серова. Как сообщает НСН, в этот день она была удостоена звания почётного академика Российской академии художеств.

Также на открытии присутствовали глава президиума Российской академии художеств Олег Кошкин, директор Фонда Валентина Серова Ольга Иванова, председатель объединённого профсоюза музыкальных и художественных школ Москвы Дмитрий Игумнов и другие.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что выставку «Матисс, Пикассо, Шагал» в казанском Эрмитаже посетили более 23 тыс. человек.