Вячеслав Бутусов рассказал о планах снять мультипликационный клип
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- РИА Новости
Как сообщает НСН, по замыслу создателей клипа, он будет выполнен в стиле киберпанк.
«Это была моя давняя мечта. И у меня даже было несколько попыток сделать мультипликационный клип. Но, видимо, планида была таким образом спроектирована, что нужно было отложить реализацию этой идеи до сегодняшнего момента. И мне кажется, что это будет очень интересный мультик. Самостоятельное произведение», — отметил Бутусов.
Музыкант уточнил, что видео должно появиться весной 2020 года.
Ранее Вячеслав Бутусов в беседе с «Известиями» рассказал о новом альбоме.