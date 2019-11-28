Вячеслав Бутусов рассказал о планах снять мультипликационный клип

Основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов сообщил о планах снять мультипликационный клип на песню «Идиот» из дебютного альбома своей новой группы «Орден Славы».

Как сообщает НСН, по замыслу создателей клипа, он будет выполнен в стиле киберпанк.

«Это была моя давняя мечта. И у меня даже было несколько попыток сделать мультипликационный клип. Но, видимо, планида была таким образом спроектирована, что нужно было отложить реализацию этой идеи до сегодняшнего момента. И мне кажется, что это будет очень интересный мультик. Самостоятельное произведение», — отметил Бутусов.

Музыкант уточнил, что видео должно появиться весной 2020 года.

Ранее Вячеслав Бутусов в беседе с «Известиями» рассказал о новом альбоме.