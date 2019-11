Оркестр «Русская филармония» выступит с программой Queen Best Hits в Москве

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступит с программой Queen Best Hits в Государственном Кремлёвском дворце 15 декабря, сообщает «Утро.ру».

На сцену также выйдут Магнус Баклунд и Йохан Бодинг (Швеция). Специальным гостем станет солистка Большого театра Дарья Зыкова. Дирижёр — Ульф Ваденбрандт (Швеция).

Программа включает песни группы Queen и композиции из альбома Barcelona Фредди Меркьюри. Будут исполнены такие хиты, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и Show Must Go On.

Ранее Newinform сообщал, что группа Green Day выступит в 2020 году в Москве.