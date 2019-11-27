У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Албании произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в Адриатическом море в 42 км к северо-западу от албанской столицы Тираны.

Очаг залегал на глубине 10 км.

26 ноября недалеко от Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным Associated Press, в результате стихийного бедствия погибли 25 человек.

В связи с ЧП премьер-министр Албании Эди Рама объявил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес и отменил торжества по случаю Дня национального флага.