У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3

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У побережья Албании произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
  • Reuters

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в Адриатическом море в 42 км к северо-западу от албанской столицы Тираны. 

Очаг залегал на глубине 10 км.

26 ноября недалеко от Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным Associated Press, в результате стихийного бедствия погибли 25 человек.

В связи с ЧП премьер-министр Албании Эди Рама объявил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес и отменил торжества по случаю Дня национального флага.

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