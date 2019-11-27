В Эрмитажном театре представили премьеру оперы «Ленора»
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Опера, написанная в XVIII веке, была представлена зрителям в обработке современного композитора Грайра Ханеданьяна.
Ведущие партии исполнили солисты Мариинского театра при поддержке симфонического оркестра под руководством дирижёра Филиппа Селиванова. В постановке также приняли участие ученики Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.
Премьеру посвятили памяти российской императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая Второго.