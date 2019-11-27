В Эрмитажном театре представили премьеру оперы «Ленора»

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Премьера мистической оперы «Ленора» немецкого композитора Иоганна Цумштега состоялась на исторической сцене Государственного Эрмитажа, сообщает Nation News.
В Эрмитажном театре представили премьеру оперы «Ленора»
  • © hermitagetheater.ru

Опера, написанная в XVIII веке, была представлена зрителям в обработке современного композитора Грайра Ханеданьяна.

Ведущие партии исполнили солисты Мариинского театра при поддержке симфонического оркестра под руководством дирижёра Филиппа Селиванова. В постановке также приняли участие ученики Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Премьеру посвятили памяти российской императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая Второго.

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