В Эрмитажном театре представили премьеру оперы «Ленора»

Премьера мистической оперы «Ленора» немецкого композитора Иоганна Цумштега состоялась на исторической сцене Государственного Эрмитажа, сообщает Nation News.

Опера, написанная в XVIII веке, была представлена зрителям в обработке современного композитора Грайра Ханеданьяна.

Ведущие партии исполнили солисты Мариинского театра при поддержке симфонического оркестра под руководством дирижёра Филиппа Селиванова. В постановке также приняли участие ученики Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Премьеру посвятили памяти российской императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая Второго.