Путин открыл памятник Гранину в Петербурге

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Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге памятник писателю Даниилу Гранину, сообщает Nation News.
Путин открыл памятник Гранину в Петербурге
  • РИА Новости

«Писатель, фронтовик, мыслитель — он заслужил любовь и уважение миллионов людей», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, судьба Гранина имеет неразрывную связь с городом, а в его произведениях отражены события почти всего XX века.

В сентябре «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Гранина.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, автор романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга». Он умер 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

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