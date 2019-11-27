Путин открыл памятник Гранину в Петербурге

Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге памятник писателю Даниилу Гранину, сообщает Nation News.

«Писатель, фронтовик, мыслитель — он заслужил любовь и уважение миллионов людей», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, судьба Гранина имеет неразрывную связь с городом, а в его произведениях отражены события почти всего XX века.

В сентябре «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге завершили благоустройство сада Гранина.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, автор романов «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга». Он умер 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.