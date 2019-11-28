В Музее Москвы откроется выставка о текстильном производстве

Короткая ссылка
Музей Москвы в рамках «Дней московской конкуренции» откроет выставку, посвящённую преимуществам столичного текстиля, сообщает НСН.
В Музее Москвы откроется выставка о текстильном производстве
  • РИА Новости

Посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами выставки «Ткани Москвы», на которой будут представлены все этапы становления текстильного производства в столице. Экспозиция расскажет о дизайнерах ушедшего столетия, а также продемонстрирует, почему тканевая индустрия важна для понимания культуры ХХ века.

Посетители увидят экспонaты Трёхгорной мануфактуры и фабрики «Крaсная роза», Дaниловской и Голутвинской мaнуфaктур, Первой ситценaбивной и фaбрики Свердловa, эскизы художников и обрaзцы ткaней рaзных эпох, a тaкже редкие фотогрaфии и стaнки.

Выставка «Ткани Москвы» будет работать до 2 февраля будущего года. Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском метрополитене выставили 150 репродукций картин с экспозиции «Память поколений» в ЦВЗ «Манеж». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить