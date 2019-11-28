В Музее Москвы откроется выставка о текстильном производстве

Музей Москвы в рамках «Дней московской конкуренции» откроет выставку, посвящённую преимуществам столичного текстиля, сообщает НСН.

Посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами выставки «Ткани Москвы», на которой будут представлены все этапы становления текстильного производства в столице. Экспозиция расскажет о дизайнерах ушедшего столетия, а также продемонстрирует, почему тканевая индустрия важна для понимания культуры ХХ века.

Посетители увидят экспонaты Трёхгорной мануфактуры и фабрики «Крaсная роза», Дaниловской и Голутвинской мaнуфaктур, Первой ситценaбивной и фaбрики Свердловa, эскизы художников и обрaзцы ткaней рaзных эпох, a тaкже редкие фотогрaфии и стaнки.

Выставка «Ткани Москвы» будет работать до 2 февраля будущего года. Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском метрополитене выставили 150 репродукций картин с экспозиции «Память поколений» в ЦВЗ «Манеж».