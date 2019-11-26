Николай Фоменко рассказал о фильме «Первый» про звезду рок-н-ролла

Актёр и музыкант Николай Фоменко в беседе с изданием Newizv.ru рассказал о фильме «Первый», в котором он играет звезду рок-н-ролла 1980-х годов, не идущую на компромиссы и оказавшуюся в нищете.

«Во-первых, у нас имеется прекрасно написанный сценарий. Сегодня сценарии такого уровня пишутся крайне редко. Это фантасмагория в том или ином виде, но фантасмагория драматическая, и там, конечно, есть что играть», — заявил артист.

Во-вторых, по словам Фоменко, ему всегда хотелось глубоких актёрских работ, чтобы можно было играть на уровне четвёртого, пятого пластов восприятия, а не просто отыгрывать сюжетные линии.

«Плюс подкупает абсолютно ленинградская манера подхода к вопросу. И дело даже не в том, что прообраз моего персонажа — это Майк Науменко, который как бы не умер и дожил до наших дней», — сообщил он.

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