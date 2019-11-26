Николай Фоменко рассказал о фильме «Первый» про звезду рок-н-ролла
- РИА Новости
«Во-первых, у нас имеется прекрасно написанный сценарий. Сегодня сценарии такого уровня пишутся крайне редко. Это фантасмагория в том или ином виде, но фантасмагория драматическая, и там, конечно, есть что играть», — заявил артист.
Во-вторых, по словам Фоменко, ему всегда хотелось глубоких актёрских работ, чтобы можно было играть на уровне четвёртого, пятого пластов восприятия, а не просто отыгрывать сюжетные линии.
«Плюс подкупает абсолютно ленинградская манера подхода к вопросу. И дело даже не в том, что прообраз моего персонажа — это Майк Науменко, который как бы не умер и дожил до наших дней», — сообщил он.
Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.