Николай Фоменко рассказал о фильме «Первый» про звезду рок-н-ролла

Короткая ссылка
Актёр и музыкант Николай Фоменко в беседе с изданием Newizv.ru рассказал о фильме «Первый», в котором он играет звезду рок-н-ролла 1980-х годов, не идущую на компромиссы и оказавшуюся в нищете.
Николай Фоменко рассказал о фильме «Первый» про звезду рок-н-ролла
  • РИА Новости

«Во-первых, у нас имеется прекрасно написанный сценарий. Сегодня сценарии такого уровня пишутся крайне редко. Это фантасмагория в том или ином виде, но фантасмагория драматическая, и там, конечно, есть что играть», — заявил артист.

Во-вторых, по словам Фоменко, ему всегда хотелось глубоких актёрских работ, чтобы можно было играть на уровне четвёртого, пятого пластов восприятия, а не просто отыгрывать сюжетные линии.

«Плюс подкупает абсолютно ленинградская манера подхода к вопросу. И дело даже не в том, что прообраз моего персонажа — это Майк Науменко, который как бы не умер и дожил до наших дней», — сообщил он.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить