В Москве вручили Международную премию Станиславского

В столице прошла 24-я церемония вручения наград Международной премии Станиславского, сообщает газета «Известия».

Премии Станиславского в номинации «За вклад в развитие российского театра» получили художественный руководитель Московского театра Сатиры Александр Ширвиндт и режиссёр Роман Виктюк.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский награждены «За организацию театрального дела».

Премия «За вклад в развитие мирового театра» присуждена актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

Театральный педагог Анна Петрова отмечена «За вклад в развитие актёрского искусства», а лучшим театральным критиком была названа Елизавета Суриц.

В номинации «Театральная педагогика» премия была посмертно присуждена режиссёру и педагогу Дмитрию Брусникину, который скончался в 2018 году.

«За яркие актёрские работы последних лет» награждены артист «Сатирикона» Тимофей Трибунцев и артистка Государственного академического театра имени Ленсовета Лаура Пицхелаури.

«Событием сезона» названа постановка «Барокко» театра «Гоголь-центр».

Ранее портал Nation News сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудный знак «За гуманизацию школы Петербурга» художественному руководителю Театра балета и Академии танца Борису Эйфману за его вклад в развитие образования.