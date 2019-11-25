В Подмосковье завершились XIV молодёжные Дельфийские игры

В Московской области подошли к завершению XIV молодёжные Дельфийские игры стран — участников СНГ, которые проходили с 22 ноября и были приурочены к 20-летию Дельфийских игр современности.

Участниками мероприятия стали около 500 представителей из десяти стран. В рамках программы Игр прошли соревнования по шести номинациям: фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Были проведены международная конференция, спецпроекты «Мы помним...», «Театр», а также «Год литературы в странах СНГ». 25 ноября в Vegas City Hall прошли торжественная часть и гала-концерт мероприятия. По данным организаторов, в апреле 2020 года в Омской области пройдут юбилейные, XV открытые молодёжные Дельфийские игры государств — участников СНГ. Ранее сообщалось, что на XIV молодёжных Дельфийских играх провели жеребьёвки.