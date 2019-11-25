Борис Эйфман награждён за вклад в развитие образования Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудный знак «За гуманизацию школы Петербурга» художественному руководителю Театра балета и Академии танца Борису Эйфману за вклад в развитие образования, сообщает Nation News.
Борис Эйфман награждён за вклад в развитие образования Петербурга
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Балетмейстер также получил премию городского правительства в номинации «За вклад в развитие, воспитание и образование».

Церемония состоялась в Смольном на совещании губернатора с членами петербургского правительства. Беглов выразил благодарность Эйфману и пожелал ему дальнейших успехов в творчестве.

Ранее Эйфман в беседе с газетой «Известия» рассказал об открытии нового Детского театра танца в Петербурге.

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