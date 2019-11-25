Российские туристы рассказали, знакомятся ли в поездках

Российские туристы рассказали, знакомятся ли в путешествиях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Опрос провели картографический сервис Maps.Me совместно с компанией ResearchMe.

30% участников исследования утверждают, что путешествуют раз в полгода, 55% респондентов отправляются в туристические поездки раз в год или реже.

По словам 92%, они знакомятся во время путешествий.

53% знакомств не имеют продолжения, а 41% опрошенных заявили, что им удалось найти друзей. 34% тех, кто знакомился в поездках, встретили людей с общими профессиональными интересами.

У 17% респондентов знакомства завершились курортными романами. 6% встретили в поездке свою вторую половину.

Ранее, как сообщало ФАН, россияне рассказали, какие путёвки дарят родным.