Эксперт прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море.

«Когда сильно и долго дует, образуется сгон. Но тут надо ещё и то, чтобы дуло в нужном, сгонном направлении. То есть должны сложится три фактора: сильный ветер, долго дует и в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — заявил он.

Как отметил эксперт, такое случается только на мелководных водоёмах, и обычно подобные отливы продолжаются по несколько часов, поскольку сильный ветер долго не дует.

Со своей стороны, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с ФАН указал, что это достаточно распространённое и известное природное явление на Азове.

«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет своё направление, то вода возвращается», — пояснил он.

Эксперт добавил, что ничего сверхъестественного в этом нет.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что сильный отлив в Азовском море объясняется ветровым сгоном воды, о котором ранее предупреждали спасатели.