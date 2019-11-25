Эксперт прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море
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«Когда сильно и долго дует, образуется сгон. Но тут надо ещё и то, чтобы дуло в нужном, сгонном направлении. То есть должны сложится три фактора: сильный ветер, долго дует и в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — заявил он.
Как отметил эксперт, такое случается только на мелководных водоёмах, и обычно подобные отливы продолжаются по несколько часов, поскольку сильный ветер долго не дует.
Со своей стороны, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с ФАН указал, что это достаточно распространённое и известное природное явление на Азове.
«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет своё направление, то вода возвращается», — пояснил он.
Эксперт добавил, что ничего сверхъестественного в этом нет.
РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что сильный отлив в Азовском море объясняется ветровым сгоном воды, о котором ранее предупреждали спасатели.