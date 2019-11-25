Эксперт прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море

Короткая ссылка
Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море.
Эксперт прокомментировал сообщения об отливе в Азовском море
  • © Андрей Белик / RT

«Когда сильно и долго дует, образуется сгон. Но тут надо ещё и то, чтобы дуло в нужном, сгонном направлении. То есть должны сложится три фактора: сильный ветер, долго дует и в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — заявил он.

Как отметил эксперт, такое случается только на мелководных водоёмах, и обычно подобные отливы продолжаются по несколько часов, поскольку сильный ветер долго не дует.

Со своей стороны, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с ФАН указал, что это достаточно распространённое и известное природное явление на Азове.

«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет своё направление, то вода возвращается», — пояснил он.

Эксперт добавил, что ничего сверхъестественного в этом нет.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что сильный отлив в Азовском море объясняется ветровым сгоном воды, о котором ранее предупреждали спасатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить