В Челябинской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла

В Челябинской области зафиксировали новое землетрясение, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга.

РИА Новости

Подземный толчок произошёл 20 ноября восточнее города Катав-Ивановска. Магнитуда составила 2,6 балла. «Это незначительное землетрясение, которое не может представлять угрозы ни людям, ни строениям», — заявили в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге. Предыдущее землетрясение в районе Катав-Ивановска зафиксировали 4 ноября. Его магнитуда достигала 3,1 балла. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Камчатки.