В Челябинской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла
- РИА Новости
Подземный толчок произошёл 20 ноября восточнее города Катав-Ивановска. Магнитуда составила 2,6 балла.
«Это незначительное землетрясение, которое не может представлять угрозы ни людям, ни строениям», — заявили в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге.
Предыдущее землетрясение в районе Катав-Ивановска зафиксировали 4 ноября. Его магнитуда достигала 3,1 балла.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Камчатки.