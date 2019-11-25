Усадьбу Багратиона в Пушкине признали региональным памятником
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Она добавлена в реестр объектов культурного наследия.
«Ансамбль занимает обширный участок на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы и включает лицевой деревянный дом, флигель, состоящий из деревянной и каменной частей, и сад», — заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
Здание построено в 1855 году. Сохранилась историческая отделка некоторых помещений, а также флигель служебной деревянной постройки.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.