Усадьбу Багратиона в Пушкине признали региональным памятником

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В Пушкине усадьбу Петра Багратиона — племянника героя Отечественной войны 1812 года — признали региональным памятником, сообщает kp.ru.
Усадьбу Багратиона в Пушкине признали региональным памятником
  • © КГИОП Петербурга

Она добавлена в реестр объектов культурного наследия.

«Ансамбль занимает обширный участок на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы и включает лицевой деревянный дом, флигель, состоящий из деревянной и каменной частей, и сад», — заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здание построено в 1855 году. Сохранилась историческая отделка некоторых помещений, а также флигель служебной деревянной постройки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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