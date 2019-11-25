В Москве пройдёт Фестиваль испано- и португалоязычных стран

Короткая ссылка
В Библиотеке иностранной литературы 30 ноября пройдёт Фестиваль испано- и португалоязычных стран, сообщает газета «Известия».
В Москве пройдёт Фестиваль испано- и португалоязычных стран
  • © mos.ru

«Надеемся, что фестиваль станет настоящим праздником для тех, кто интересуется испано- и португалоязычными странами, подарит возможность ближе познакомиться с яркой самобытной культурой этих народов и вдохновиться их жизнелюбием и позитивным настроем», — отметила руководитель Ибероамериканского культурного центра Татьяна Евграфова.

Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, на фестивале будет представлен литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», посвящённый испанскому поэту.

В рамках смотра также будет работать фотовыставка «Мексика. Всемирное наследие», пройдут публичные чтения романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина на португальском и испанском языках.

Шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш проведёт лекцию о традиционных португальских праздниках.

В музыкальной программе запланировано выступление барабанщиков школы самбы Samba Real. Танцоры фламенко представят зрителям шоу Ida y Vuelta. Кроме того, посетители смогут увидеть представителей школы капоэйры и танцовщиков танго.

Для детей организаторы фестиваля приготовили специальную программу — уроки португальского языка и викторину «Путешествие по миру испанского языка».

Ранее kp.ru сообщал, что в курской филармонии открылся Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить