Фанни Ардан рассказала о путешествиях по России

Актриса Фанни Ардан в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих путешествиях по России, а также о том, какие места хотела бы посетить.

«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока и теперь очень хочу как-нибудь побывать в Екатеринбурге. А также в Калининграде», — призналась актриса.

Актриса отметила, что однажды сбылась её мечта увидеть удивительное озеро Байкал, которое оказалось именно таким, каким она себе его представляла.

Она также добавила, что хотела бы посмотреть на сельскую Россию и побывать в Крыму.