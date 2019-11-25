Фанни Ардан рассказала о путешествиях по России

Короткая ссылка
Актриса Фанни Ардан в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих путешествиях по России, а также о том, какие места хотела бы посетить.
Фанни Ардан рассказала о путешествиях по России
  • globallookpress.com
  • © Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com

«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока и теперь очень хочу как-нибудь побывать в Екатеринбурге. А также в Калининграде», — призналась актриса.

Актриса отметила, что однажды сбылась её мечта увидеть удивительное озеро Байкал, которое оказалось именно таким, каким она себе его представляла.

Она также добавила, что хотела бы посмотреть на сельскую Россию и побывать в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить