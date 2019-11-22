В Московской области открылись XIV молодёжные Дельфийские игры государств — участников СНГ. Мероприятие продлится с 22 по 26 ноября.

На участие в Дельфийских играх было подано более 400 заявок от молодых профессионалов. Состязания проходят по шести специальностям: скрипка, фортепиано, эстрадное, академическое и народное пение, также предусмотрена открытая номинация. Всем участникам соревнований от 10 до 25 лет. Они выступают в составе сборных стран СНГ.

Формат Дельфийских игр подразумевает, что соревнования проходят попарно, победитель от каждой пары конкурсантов участвует в следующем туре. Подобная система была протестирована на XIII молодёжных Дельфийских играх в 2018 году.