В МЧС предупредили о штормовом ветре в Крыму

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В ГУ МЧС по Крыму сообщили о штормовом ветре до 27 м/с, который ожидается на востоке Крыма в ночь на 23 ноября, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МЧС предупредили о штормовом ветре в Крыму
  • РИА Новости

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 23 ноября в восточных районах Крыма сохранится очень сильный северо-восточный ветер, 22—27 м/с», — отметили в пресс-службе.

В региональном МЧС также предупредили, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее Newinform сообщал, что МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за усиливающегося ветра.

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