Фанни Ардан рассказала о своей роли в фильме «Прекрасная эпоха»

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Актриса Фанни Ардан, исполнившая главную роль в новом фильме Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», в беседе с «Российской газетой» рассказала о своей роли в этой картине.
Фанни Ардан рассказала о своей роли в фильме «Прекрасная эпоха»
  • © Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Никогда не могу точно объяснить, как именно это получается, но я точно знала, что не хочу, чтобы моя героиня была жестокой и отвратительной. Мне было очень трудно изобразить её такой, но... я нашла в себе чувство юмора, чтобы сделать её отличной от меня, да ещё и так, чтобы она была и умной, и хорошей. В принципе, это и было так прописано в сценарии, но режиссёр хотел, чтобы диалоги были быстрыми и не тяжёлыми, но при этом саркастичными и слегка жестокими», — пояснила она.

Актриса также призналась, что особенно полюбила свою героиню за то, что она свободная женщина, которая ничего не боится и смело говорит, что она чувствует и о чём думает.

В 2018 году Фанни Ардан в беседе с «Известиями» рассказала о документальном фильме Тома Вольфа «Мария до Каллас», который был представлен на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

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